Як пише Politeka.net , популярний український кулінар проводить досить багато часу не лише у Києві, а й у Львові. Євген Клопотенко часто вражає рецептами апетитних страв в Інстаграмі, але іноді також встигає поділитися особистим.

В останній зі своїх поїздок не обійшлося без курйозу – Клопотенко зупинила поліція. І щоб одразу прояснити ситуацію, кулінар уточнив – не через порушення.

"Сьогодні дорогою до Києва мене зупинив патруль поліції. Нічого не подумайте, спитали дорогу, я кажу - ось туди..." - розповів Клопотенко, помітивши комічність ситуації.

Після цього він також показав "Київське море", чим повеселив мережу.

Також Клопотенко описав ідеальне поєднання італійських ньоки з українським буряком, яке порадує око та доставить гастрономічне блаженство.

Для приготування бурякових ньоків необхідно відварити дві картоплини та розім'яти їх у пюре. Відварити буряк і подрібнити його блендером (100 г буряка потрібно для цього рецепту). Потім змішати картопляне пюре з буряковим, додати яйце, 250 г борошна та щіпку солі. Тісто замісити, використовуючи ще трохи борошна, якщо потрібно.

Нагадаємо, Клопотенко дав рецепт соковитої домашньої шаурми.

Як повідомляла Politeka, Клопотенко показав рецепт легкого курячого рулету з горіхами та чорносливом.

Також Politeka писала, Клопотенко з "Майстер Шеф" показав рецепт оригінального сендвіча