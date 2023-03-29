Як пише Politeka.net , популярний український кулінар проводить досить багато часу не лише у Києві, а й у Львові. Євген Клопотенко часто вражає рецептами апетитних страв в Інстаграмі, але іноді також встигає поділитися особистим.
В останній зі своїх поїздок не обійшлося без курйозу – Клопотенко зупинила поліція. І щоб одразу прояснити ситуацію, кулінар уточнив – не через порушення.
"Сьогодні дорогою до Києва мене зупинив патруль поліції. Нічого не подумайте, спитали дорогу, я кажу - ось туди..." - розповів Клопотенко, помітивши комічність ситуації.
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
Пішла з життя легенда спорту та найвідоміша теща радянського союзу
В Міноборони зробили термінову заяву щодо Бахмута: "Наше військове командування..."
У Київській та Житомирській областях масово зміцнюють блок-пости: що насправді відбувається
Пекельні бої за Бахмут не вщухають: росіяни просуваються, вже майже дійшли до центру
Після цього він також показав "Київське море", чим повеселив мережу.
Також Клопотенко описав ідеальне поєднання італійських ньоки з українським буряком, яке порадує око та доставить гастрономічне блаженство.
Для приготування бурякових ньоків необхідно відварити дві картоплини та розім'яти їх у пюре. Відварити буряк і подрібнити його блендером (100 г буряка потрібно для цього рецепту). Потім змішати картопляне пюре з буряковим, додати яйце, 250 г борошна та щіпку солі. Тісто замісити, використовуючи ще трохи борошна, якщо потрібно.
Нагадаємо, Клопотенко дав рецепт соковитої домашньої шаурми.
Як повідомляла Politeka, Клопотенко показав рецепт легкого курячого рулету з горіхами та чорносливом.
Також Politeka писала, Клопотенко з "Майстер Шеф" показав рецепт оригінального сендвіча