Євген Клопотенко розповів, що страва готується лише з двох інгридієнтів, а приготування займає від сили 10 хвилин.

Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко частенько експериментує на кухні. Він любить незвичайні поєднання продуктів, з яких виходять оригінальні страви. На своїй сторінці у мережі Інстаграм-Сторіз кулінар поділився рецептом незвичайної закуски.

Євген Клопотенко впевнений, що страва за його рецептом з огірком та сиром має смакувати кожному. Більше того, кулінар готовий посперечатися, що такого простого, швидкого та незвичайного рецепту українці ще не бачили та не готували. Справді, закуска готується всього з двох інгредієнтів, а приготування займає від сили 10 хвилин.

Інгредієнти:

солоний огірок – 2 шт.

твердий сир – 150 г

Як приготувати закуску за рецептом Євгена Клопотенко:

1. Спочатку поріжте твердий сир на однакові скибочки. Тим часом потрібно нарізати вздовж тонкими шматочками солоний огірок.

2. Після цього скибочки сиру викладіть на сковороду з тефлоновим покриттям. Підсмажте сир.

3. На середину викладіть шматочки огірка. Після цього накрийте спочатку одним, а потім іншим кінцем сиру. Готово. За словами переможця шоу "МастерШеф", страва виходить хрусткою та смачною.

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