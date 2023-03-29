Українська телеведуча Лілія Ребрик показала, як занесло її двір заміського будинку снігом, поділившись фото у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Лілія Ребрик – відома українська телеведуча, актриса театру та кіно, яка має звання Майстра спорту України. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Ребрик опублікувала фотографію, де позує на подвір'ї свого заміського будинку, який замело березневим снігом.

"Стояла я і слухала весну..."

29 березня.

Вистоємо", - написала Ребрик у публікації.

Фанати поставили тисячі лайків, включаючи Юрія Горбунова, та написали коментарі:

"Весна мені багато говорила. Співала пісню дзвінку, гучну. Знову таємно, тихо, шепотіла. Вона мені співала про кохання. Про молодість, радощі, надії. Вона мені переспіла знову. Те, що давно мені співали мрії";

"Ви справжній приклад краси та жіночності. Так цікаво за вами спостерігати";

"Пару днів раніше, весна відчувалася справжня";

"З такою красою 100% вистоємо та переможемо!! Справжня мотивація для українців";

«Якщо там зима, а не весна...»;

"Ви справжній приклад краси та жіночності. Так цікаво за вами спостерігати";

"Пару днів раніше, весна відчувалася справжня".

Нагадаємо, Ребрик у різнокольоровому пальті показала, як насолоджується першим весняним теплом.

А ще Politeka повідомляла, що Ребрик чесно розповіла, які має стосунки з театром.

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