12-річний журналіст Кирило Передерій почав з інтерв'ю зі своєю кішкою, а тепер розмовляє з міністрами та депутатами. Невеликий ролик про нього опублікував на своїй сторінці в Інстаграм шоумен і телеведучий Анатолій Анатоліч.

"Бажання - головне, а досвід можна напрацювати": ось який опис ютуб-каналу "Цікаво ", який створив Кирило. Канал існує всього вісім місяців, і в нього поки невелика кількість підписників. Але хлопчик не сумує з цього приводу. При цьому він уже оприлюднив понад 120 інтерв'ю з відомими українцями та просто тими, хто вразив його чимось.

Анатолій Анатоліч зустрівся з хлопчиком випадково, не стримавшись, він його міцно обійняв. Крім того, телеведучий захоплений Кирилом, який у свої юні роки робить все заради своєї великої мрії - стати професійним інтерв'юером.

"Хочу поділитися з вами відео. І відразу скажу, воно не про мене, це не хвилинка самолюбування. Воно про те, щоб щось вийшло, потрібно щось зробити. Щоб виграти в лотерею, потрібно хоча б купити квиток", - зазначив Анатолій Анатоліч у підписі до милого відео із 12-річним Кирилом. Справді, з хлопчика росте чудова заміна.

Нагадаємо, що Анатоліч поділився неприємною історією про поведінку українців.

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