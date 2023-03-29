Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова - відома українська танцівниця та хореограф, яка стала переможницею "Танців з зірками". Зірка, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення виїхала з дітьми до Італії.
Але артистка вже давно повернулася до України та продовжує вести блог в Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Ілона показала відео із дочкою, де влаштувала танці.
"Господи, мені здається ноги моєї доньки вже довші за мої. Ось так проходять наші шкільні канікули. А як ви розважаєте своїх діточок під час канікул?", - написала Ілона в публікації.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Вона дуже гарна дівчинка";
"Це ваш дім? Дивилася ваше інтерв'ю з Аліною, тоді ви ще розповідали про ці сходи! Дуже вже добре, взагалі, хотілося б побачити, як ви всі там зробили) Донечко чудова! Удачі вам у всьому і перемоги Україні!";
"Ви класні, дочка супер";
"Доченька красуня, наздоганяє маму";
"Гідна мамина дочка!";
"Завдяки мамі, ноги Дай Бог".
Нагадаємо, Гвоздєва з "Танців з зірками" у сукні з мереживом влаштувала фотосесію у ліжку
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