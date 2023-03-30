Цього разу на своїй сторінці в Instagram Іванна Онуфрійчук, яка в останньому сезоні шоу "Танці з зірками" замінила Тіну Кароль, розповіла, що й до повномасштабного вторгнення рф жила на дві країни — Україна та Швейцарія.

"Я в силу своєї публічності вже звикла до того, що до мене прикута увага великої кількості людей. Та коли читаю новини про себе по типу: «а от вона за кордоном, а вона на фото усміхнена з чоловіком», які ще й доповнюються якимись вигадками і здогадками, дивуюсь", — пише ведуча.

Вона спробувала присоромити тих, хто звертає увагу на її вихваляння розкішшю, але ігнорує її добрі справи.

"Я не стану тут виправдовуватись і казати, щоб хтось акцентував увагу на наші добрі справи, які робляться. Мене мама вчила, що добро робиться тихо, кому треба, той і так все бачить 🧡 Я просто хочу вкотре сказати, не шукайте ворогів поміж своїх. Краще витратьте той час, поки ви напишете чергову жовтушну статтю чи коментар, з користю: поширте важливу інформацію, напишіть матеріал про сильних і незламних людей тощо. Стільки потреб зараз є, де треба долучатися і зробити щось хороше! Будьте добрішими, а якщо у вас є якийсь негатив, розберіться, від чого він йде, чого вам не вистачає, пропрацюйте та спрямовуйте його у правильне русло😉", — пафосно додала Іванна Онуфрійчук.

Нагадаємо, Іванна Онуфрійчук із "Танці з зірками" нарвалася на критику через нові фото з-за кордону.

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