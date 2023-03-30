Як пише Politeka.net , Марина Боржемська – успішна українська фітнес-тренер, яка стала зіркою "Зважені та щасливі". Знаменитість тренує багатьох відомих українців, включаючи телеведучу Лесю Нікітюк. Не забуває Боржемська і про Інстаграм, де ділиться не лише фітнес-радами, а й особистими кадрами. А цього разу Марина показала, як прогулялася весняним Львовом, одягнувши стильне пальто.
"Неймовірна зйомка. Дихання Львова.
Відчула себе героїнею романтичного фільму", - написала Боржемська у публікації.
Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
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"Мій Львівчик та смачна кава зі Світу кави на Кафедральній";
"Ви така стильна та граціозна";
"Зйомка класна, Ви неймовірна, Львів Вам підходить, чи Ви до нього?)";
"Дуже красива і справді романтична та стильна леді";
"Як добре підібрані кольори, супер";
"У Вас неймовірно вкладена гривка!";
"Ви пристрасна жінка, і як вам підходить той Львів";
"Це ще тому, що Ви дивовижна жінка та людина. Тому і зйомка така чарівна вийшла";
"Шикарні ніжки у вас, стильна красуня".
Нагадаємо, Боржемська із "Зважені та щасливі" дала три рецепти смачних весняних салатів.
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