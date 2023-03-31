Популярна українська співачка та блогерка Анна Трінчер, яка має багатомільйонну аудиторію в соцмережах, часто радує шанувальників яскравими фото та відео у своєму Instagram. Так, цього разу артистка виклала відео, в якому показала, як донатить сама та розповіла про важливість донатів щодня.

У ролику Анна спочатку чепуриться і донатить, потім йде до магазину, п'є каву та донатить, а потім повертається додому і знову донатить. У ролику співачка на власному прикладі показала, як робить це сама і закликала українців не забувати про важливість донатів.

У підписі у підписі до публікації Трінчер написала: "Донатити - це просто! Рік тому ми всі відчули важливість будь-якої допомоги і я продовжую постійно це робити. Купуєш каву, продукти або навіть одяг - донатиш. Їдеш в подорож або йдеш в кіно - знов донатиш. Робиш щось для себе - не забувай підтримати ЗСУ. Приєднуйся до благодійної ініціативи від @san.sunnych, @bigbob_ua, @flint_ua, @chipsters.tm та знаходь фішку в кожній упаковці з поміткою "Героям на зв’язок", реєструй її на сайті чи у чат-ботах та віддавай 10 грн на рації для ЗСУ або поповнюй собі рахунок на 5 грн. Не забувай, що твоя маленька допомога - важливий внесок у Перемогу. Давай наближати її разом".

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