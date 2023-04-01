Як пише Politeka.net, Віра Брежнєва – відома співачка, яка народилася в Україні.

Але після повномасштабного вторгнення все змінилося. Зірка одразу підтримала Україну та виступила з антивоєнною позицією, а її чоловік Костянтин Меладзе з дочкою на момент початку бомбардувань взагалі перебував у Києві. Віра ж одразу вирушила допомагати українським біженцям. А за 9 місяців зірка вперше вийшла на сцену, де назвала себе українською співачкою. Не забуває Віра і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. На цей раз Віра розповіла про день народження своєї доньки Соні Кіперман, яка сьогодні, 31 березня, святкує двадцять другий день народження.

"22 роки тому в моєму житті сталося перше справжнє диво. Я народила дочку", - написала Брежнєва.

"Стійте, перемотування назад. Я прокинулася, дико захотіла борщ на сніданок, але раптом відійшли води. І далі вже 22 роки, як у тумані", - продовжила Віра у сторіс.

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Також Politeka писала, що Брежнєва зворушила зверненням перед роковинами повномасштабного вторгнення.