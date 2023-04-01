Ольга Мартиновська - відома українська шеф-кухар, яка стала суддею "Майстер Шеф " . Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення зайнялася організацією благодійних вечерь разом із Володимиром Ярославським, другим суддею "Майстер Шеф". Також парочка зайнялася написанням кулінарної книги про українську кухню.

А нещодавно Ольга перестала зніматися в новому сезоні "Майстер Шеф", який зараз уже виходить на телебаченні. Після цього Мартиновська вирішила поїхати на роботу до Ніцци, Франції. Там Ольга довгий час не могла знайти житло, а напередодні відсвяткувала день народження доньки Віри, якій виповнилося 7 років.

Не забуває Ольга та про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Мартинівська поділилася роботою, запрошуючи до себе.

"Друзі, у наступних сторісах дві вакансії, можливо вам чи вашим знайомим якраз потрібно", - написала Ольга.

"Ніца, помічниця до будинку з проживанням. Приготування їжі. Допомога з дитиною чотири роки, переліт за рахунок сім'ї, хороша зарплата. Мої близькі друзі, прекрасна родина", - написала Ольга.

"Шукаємо фуд-продюсера на "Майстер Шеф", - написала на другому сторіс Ольга.

Нагадаємо, Мартинівська з "Майстер Шеф" показала дочку, якій виповнилося 7 років.

А ще Politeka писала, що Мартиновська із "Майстер Шеф" показала несподіваного нового члена родини

Також Politeka повідомляла, що Мартиновська з "Майстер Шеф" показала, як дочка відпрацьовує з'їдений пончик.