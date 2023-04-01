Відома фітнес-тренерка та експерт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська продовжує допомагати українцям тримати себе в формі.

Цього разу в сторіс на своїй сторінці в Instagram экс-дружина боксера В'ячеслава Узелкова відповіла на кілька поширених питань стосовно правильного харчування.

Так, Марина Боржемська розвіяла поширений міф про те, що фрукти краще їсти в першій половині дня. Вона пояснила, що фрукти можна вживати протягом дня, сміливо додаючи їх до основних прийомів їжі.

Також тренерка наголосила, що не варто пити на голодний шлунок фреші, навіть розведені водою. Спершу п'ємо чисту природню воду, а вже потім разом зі сніданком можна випити фреш.

Зірка "Зважені та щасливі" розповіла, яким для неї є приклад ідеальної вечері: "Різні види салату або поєднання салат + нежирна риба або м'ясо. Інколи я люблю зробити надвечір омлет, який мені подобається поєднати із цвітною капустою чи броколі".

Крім того, Марина Боржемська відповіла, чи можна жуйку без цукру, якщо дотримуєшся правильного харчування: "Я не прихильниця жувальних гумок. Але якщо ви її вживаєте не дуже довго та не часто - сміливо можете обирати за смаком".

Нагадаємо, раніше Марина Боржемська розповіла, чим урізноманітнити свій раціон весною. Тренерка запропонувала поекспериментувати з салатами з використанням свіжої зелені. Вона дала три корисних та простих рецепти салатів.

Як повідомляла Politeka, Марина Боржемська здивувала кадрами з дітьми від Узелкова.

Також Politeka писала, що Боржемська зі "Зважені та щасливі" розповіла, як діти прийняли її нового коханого.