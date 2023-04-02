Якщо ви бажаєте приготувати смачний салат для обіду або святкової вечері, вибирайте для цього прості продукти.

Готувати салати любить багато господинь, особливо у весняно-літні періоди, коли починається сезон овочів. І відомий український кулінар та переможець шоу "МайстерШеф" Євген Клопотенко поділився рецептом ситного салату, де головним інгредієнтом виступає консервована квасоля.

Євген Клопотенко підкреслив, що консервована квасоля є достатньо ситним продуктом, який насичує організм важливими вітамінами та елементами. Вона може здатися важким продуктом, але зелень легко полегшить її. Тому салати із зелені та квасолі можуть стати чудовим рішенням для поживного та водночас легкого обіду.

Інгредієнти:

200 г консервованої червоної квасолі

4 помідори черрі

пучок петрушки та кропу

пару зелених цибулин

1 ст. л. соєвого соусу

олія за смаком

Як приготувати страву за рецептом Євгенія Клопотенко:

1. Ви можете використовувати для салату відварену квасолю. Але краще все ж таки взяти консервовану. Кулінар радить вимити її заздалегідь і перекласти до салатниці.

2. Візьміть чотири помідори чері та розріжте їх на четвертинки. Після промийте пучок петрушки, кропу та пару листків зеленої цибулі. Коли це буде зроблено, дрібно нарізати промиту зелень. Додайте нарізане чері та зелень до квасолі.

3. Салат заправляємо однією столовою ложкою соєвого соусу і вливаємо трохи олії. Після цього добре перемішайте. Дайте салату трохи постояти, а потім можете приступати до трапези.

Нагадаємо, Клопотенко дав рецепт соковитої домашньої шаурми.

Як повідомляла Politeka, Клопотенко показав рецепт легкого курячого рулету з горіхами та чорносливом.

Також Politeka писала, Клопотенко з "Майстер Шеф" показав рецепт оригінального сендвіча.