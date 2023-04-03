Популярний український блогер, режисер-мандрівник та творець "Орла і Решки" Євген Синельников у сюжеті "ЖВЛ" розповів, як вирішив зіграти весілля з другою дружиною після повернення до свого будинку в Бучі.

Як виявилося, Євген із сім'єю вирішили їхати з Бучі в перші дні російської окупації. Саме в той час чоловік зробив пропозицію своїй коханій Наталі, бо вирішив, що час якраз слушний.

А коли пара повернулися до Бучі через деякий час після деокупації і побачили свій зруйнований окупантами будинок, то зворушилися настільки, що вирішили зіграти весілля саме там.

"Ми і провели там весілля, щоб повернути сюди, у цей будинок щастя. Можна так сказати, життя, щастя. Щоб усе це не асоціювалося з війною, з жахами", - сказав Синельников.

За словами мандрівника, окупанти сильно зруйнували і розграбували його дім, який перед війною тільки-но почав наповнюватися життям. Вони виносили все – від побутової техніки та кухонного начиння, до білизни та зубних щіток. Однак ще більше біди росіяни наробили там, де жили батьки Євгена – у Гостомелі. Їхній будинок згорів повністю, разом із усіма речами, документами, фотографіями.

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