Цього разу популярна артистка змогла зачепити українців під час одного із виступів. Зірка зупинила концерт та встигла поспілкуватися з шанувальниками.
Під час концерту Тіна Кароль вирішила дати слово одній із шанувальниць та дозволила звернутися до українських захисників. Заради цього артистка стала навколішки, щоб зручніше передати мікрофон. Вона шанобливо поставилася до звернення.
Разом із присутніми зірка побажала всім українським героям повернутися додому та побачитися та бути разом із близькими. Після цього всі дружно прокричали "Слава ЗСУ!", як і сама Кароль, підвівшись із колін.
"Як я тебе чую!" - Підтримала одна з шанувальниць Тіни в мережі.
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Зазначимо, також Тіна Кароль побувала на відкритті міжнародної виставки "Україна. Розп'яття. Трибунал" у Нью-Йорку.
Ця виставка присвячена злочинам, вчиненим Росії на території України, і її організація присвячена подальшому розгляду в ООН питання про створення Міжнародного суду, який винесе Росії справедливий вирок за її агресивні дії.
Нагадаємо, Кароль розкрила, чому ховалась у монастирі і нещодавно хотіла там залишитися.
Також повідомлялося, що Кароль висловилася, що думає про сучасних українців.
Крім того, Politeka.net писала, що Кароль збентежила українців танцями у спортзалі під загадкову пісню.