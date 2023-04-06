Українська співачка Джамала показала, як виглядала у 14 років, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Джамала – успішна українська співачка та переможниця Євробачення у 2016 році, де заспівала пісню 1944 року, завдяки чому завоювала право Україні приймати Євробачення-2017. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення одна з перших почала виступати в Європі, збираючи гроші на допомогу Україні.

Не забуває Джамала і про соціальні мережі, де ділиться як творчістю, так і особистими кадрами. А цього разу зірка вирішила поговорити з фанатами, запропонувавши українцям розповісти, що вони знають про Крим та кримські татари.

"Тут завжди смачно нагодують і привітно зустрінуть кримські татари", - написав один із фанатів у відповідь.

"Я працювала в сімейному кафе біля моря в Кучук Озені. 14 років мені", - написала Джамала і показала себе 14-річну, згадавши ті часи.

"Депортація, поранені життя", - написав ще один фанат.

"Це моя прабабуся Назилхан Яка, Слава Богу, вижила в цих нелюдських умовах і збудувала чотирьох синів, хоча, на жаль, дівчинку втратила в товарному вагоні під час депортації. Цю історію ви знаєте з пісні "1944", - поділилася у відповідь історією Джамала .

Нагадаємо, Джамала на зворушливих кадрах показала, без кого не уявляє своє життя

А ще Politeka повідомляла, що Джамала показала фото з кримського дитинства та згадала про традиції своєї родини.

Також Politeka писала, що Джамала не витримала спілкування з маленькими українцями і мало не розплакалася