Популярна українська телезірка, фітнес-тренер та експерт зі здорового харчування Ані Луценко, яка була тренером у шоу "Зважені та щасливі", вирішила розповісти про свої проблеми зі здоров'ям. За її словами, все не так однозначно наразі:

Вона розповіла, що отримала цілі пригоди щитовидної залози.

«Щоб зрозуміти які справи – у мене повне скасування тироксину. Вже 2 тижні без нього і політ нормальний) Через ще один тиждень повинен вивестися весь препарат і я маю почати спати на ходу, випадати волосся та + 100 кг.

Чекаю на всі аналізи. Узі чудове. Є підозра, що 7 років я пила тироксин, який можна було не пити. Але це поки що припущення. Чекаю ще тиждень і буде зрозуміло» - зізналася Аніта.

У мережі українці вирішили поділитись своїм досвідом:

«Існує так званий синдром відміни чи гормональні канікули. Не робіть раніше супер позитивних висновків; Якщо тироксин був би не потрібен – стався передоз. А це нервозність, тремор та стрімке схуднення;

Познайомтеся зі своїм ендокринологом, будь ласка; Найгірше, що лікар, який виписав типоксин, не нестиме за це відповідальність...; Кожній людині дається за вірою. Мабуть і це твердження має межі, але вірю, що все буде добре».

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