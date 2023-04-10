Цього разу популярна актриса театру та кіно показала частинку своєї поїздки з колегами. Нещодавно Саліванчук вирушила разом із колегами на невелику екскурсію у перервах між участьами у виставах.
Разом із Тарасом Цимбалюком Анна бере участь з однією з нових постановок, тому часто миготить поруч із ним на сцені та своїх відео. На цей раз артистка порадувала розвагами.
Після екскурсії колег та Ганну застала негода, а розбиратися довелося Цимбалюку, рятуючи їхню машину:
"Термінатор! Не боїться ні дощу, ні зливи. Сам пропихає машину" - поділилася Саліванчук кумедним роликом із відпочинку.
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Також Саліванчук відповіла на цікаві запитання шанувальників, поділилася особистим та дала пару порад. Торкнулася Анна Саліванчук і тему стосунків, поспілкувавшись із українками у соціальній мережі Інстаграм.
«Як не думати про колишнього? Все крутиться в голові» - написали Ганні у Сторі.
Артистка вирішила висловитись коротко, виходячи з особистого досвіду: «Потрібно думати про себе. Про цілі, про мрії. І робити все, щоб задумане вдалося. І повірте, коли ви йдете до своєї мрії, колишній зникне з ваших думок».
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