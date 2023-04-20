Українська актриса Ганна Кошмал, яка стала популярною завдяки ролі Жені у серіалі "Свати", дуже емоційно відреагувала на скандал, який спалахнув в Одесі. Там, дельфінарій потрапив у скандал із "орендою" тварин. Тобто морських котиків можна взяти до себе в номер і робити з ними, що захочеться. Своєю реакцією знаменитість поділилася в Інстаграм-Сторіз.

Ганна Кошмал запропонувала посадити в клітку власників дельфінарію та продавати квитки, щоб люди могли прийти та подивитися на справжню жадібність.

"А ми тим часом говоритимемо, що їм подобається жити в цій клітці, що їх навіть не б'ють і годують... Експлуатація тварин - це РАБСТВО! І немає в цьому ні краплі любові до тварин. Дельфінарій забрав свободу в тварин і заробляє на них гроші! Друзі, закликаю вас кенселити такі заклади!", - поділилася своєю реакцією Ганна Кошмал.

Варто зазначити, що оренду тварин наразі розслідує поліція. Зазначається, що публікацію з повідомленням про оренду за грошову винагороду морських котиків поліцейські виявили під час моніторингу соціальних мереж.

Поліцейські поспілкувалися з тренером тварин, який пояснив, що нібито котиків ніхто в оренду не здавав. Події кваліфіковано як жорстоке поводження з тваринами.

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