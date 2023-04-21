Популярна українська співачка та телеведуча Оля Цибульська , яка є кумою виконавця Дзідзьо, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. З початку війни артистка почала створювати та публікувати у мережі гумористичні та життєві ролики, щоб піднімати настрій та бойовий дух українців. Так, цього разу зірка виклала ролик, у якому розповіла про свою післяпасхальну дієту.

У короткому відео Оля з'явилася у домашньому образі, на ній яскрава рожева кофточка, недбалий пучок на голові та легкий макіяж. Як видно, співачка тримає в руках металеві кухонні щипці і витягує ними з рота шматочок їжі. Виглядає це дуже епічно та навіть страшно.

У підписі до публікації Цибульська розповіла про набір ваги і запропонувала кумедну акцію: "Подзвоню першому, хто вгадає мою вагу в коментарях. Я заїдаю стрес. Заздрю тим, хто навпаки не може їсти, коли переживає. Сьогодні не влізла в минулорічні джинси. Пролистала фотки за 19 рік… Там мені у всьому гарно, бо струнка. Сьогодні мені гарно у всьому,що не обтягує. Треба заново закохатись. У себе саму. Бо коли любиш, нікуди не діваєшся, навіть коли штормить. Відповідь завтра в сторіс".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"О, як мій пінцет".

"Я теж заїдаю стреси, зараз на марафон до Аніти Луценки пішла, і вже -6 кг. Просто на пів баняку менше їсти".

"Можна мені теж брати участь?"

"Не вірю у велику вагу, тому що моя точно більша. Тому ваша – максимум це 60-62кг. І взагалі ви хороша людина, скільки б не важили".

"Щось ти постаріла".

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