Популярна українська співачка Настя Каменських , яка з початку війни жила в Іспанії, а потім повернулася до України та почала знову виступати та брати участь у благодійних заходах, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала миле відео з фотосесії та спровокувала нову хвилю чуток про свою вагітність.

На нових кадрах Каменських з'явилася в чарівному світлім вбранні з українською символікою. Як виявилося, це мерч, який зірка підготувала до свого туру Україною. Як відомо, старт гастролей артистці довелося трохи перенести, оскільки вона пошкодила зв'язки. Однак тепер Настя повідомила, що вирушає з концертами містами.

"Сьогодні розпочинається тур "Я-Україна" і я підготувала для вас багато сюрпризів. Один з них - це екслюзивний мерч, розроблений спеціально до туру "Я-Україна" разом з українським брендом. Це не просто одяг, це — символ тих емоцій, які ми з вами переживаємо зараз та пам‘ятна деталь, яка може нагадувати вам про наші зустрічі ще довгий час. На речах зображені ключові фрази з моєї пісні "Я —Україна", а також важливі елементи української культури".

Зазначимо, що нове відео у світлих нарядах викликало у деяких шанувальників здогадки про вагітність Насті, щоправда, є й ті, хто вважає, що зірка просто додала у вазі:

"Погладшала знову".

"Ага, я теж зрозуміти не можу, постаріла чи одужала".

"Вагітна?".

"Ні, просто рознесло".

"Стиліст зіпсував Настю".

"Настя, бажаємо тобі багато сил та неймовірної енергії від наших українців у цьому турі".

"Бракає роботи стилістів, силуети не дуже, образи теж. Де стиль Настя?".

"Та що вона у вас постійно вагітна?"

"Нічого хорошого не бачу, невдала модель".

"А животик-то круглий".

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