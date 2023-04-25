Анна Трінчер вирішила поділитися з архівними фанатами фото. Зірка опублікувала у своєму Інстаграмі знімок, де позувала ще зовсім маленькою.
"Пам'ятаю, як маленька Аня дивилася на всіх цих голлівудських співачок та акторок і мріяла бути як вони. Вирости, стати багатою, красивою, популярною. Знайомо?", - написала Трінчер.
"От, до речі, я схудла на 10 кг за два місяці через те, що колишньому не подобалася моя фігура. І прикол у тому, що він мене сам посадив на жорстку дієту і не дозволяв їсти майже нічого. І таких прикладів багато", - написала зірка на другому сторіс, показуючи себе.
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"Мерлін: дівчина - мрія-мільйонів. Але глибоко нещасна і змінювала одні токсичні стосунки на інші. Їй зраджували, не цінували, обмежували та кидали", - написала на ще одному сторісі історію Монро.
"Я о 18-й. Красива, заробляю на своїй справі, постійно посміхаюся, але не знаю себе, не ціную, не поважаю, боюся говорити ні. Кого я зустрічаю? Аб'юзера", - написала Ганна на наступний сторіс.
Варто зазначити, Ганна Трінчер – відома українська співачка, яка нещодавно вийшла заміж за провокаційного блогера Олександра Волошина. Пара вже встигла кілька разів посваритися та не планує дітей.
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