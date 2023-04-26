Відома співачка Даша Астаф'єва поділилася чуттєвими фото та розповіла про те, що її приваблює.

Популярна українська співачка та модель Даша Астаф'єва , яка вирішила представити серію нових кадрів, змогла вразити не лише вбранням. Зірка також висловилася про свою любов до модного вбрання.

«Та й сам він дедалі більше схилявся до одягу, ніж художнього оформлення свого тіла. Люблячи його, відчуваючи його силу і насолоду, він не міг не цікавитися вбранням, яке тіло в пристойному образі виявляло, якщо вже показувати голим його заборонено. .В. Підмогильний «Місто».

Мені приємно, що так багато хто з вас уже читав цю книгу. Для себе виписала кілька цитат, які зараз є дуже актуальними, і розуміються інакше. Якщо у вас є такі, ділитесь» – запропонувала Даша під кадрами.

У мережі оцінили і образ артистки:

«Життя страшне своєю невтомністю; Спокій та краса…; Фантастична жінка 🔥; Ідеал для мене 😍; Дуже сподобалася ця книга!; яскрава красуня нашої України».

Також у новому відео, яке було опубліковано на сторінці Даші, співачка продемонструвала свою чарівну фігуру у чорному боді. Ролик був знятий під час фотосесії, де Астаф'єва легко демонструвала свої вигини тіла з усіх боків.

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