Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська , яка з початку війни виїхала з дітьми до Нідерландів, часто радує свою аудиторію яскравими та жартівливими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася чарівними кадрами з маленькою дочкою Лаурою та сином Леонардом, із якими прийшла милуватися тюльпанами.

Як відомо, Нідерланди славляться своїм цвітінням тюльпанів, туди навесні їдуть мільйони туристів помилуватися неймовірною красою. Схоже, живучи в цій країні зараз, Слава вирішила показати дітям цю красу, і всі вони разом вирушили дивитися на тюльпани та нарциси. На знімках співачка показала і себе з дітьми та різновиди квітів, які вони там побачили.

У підписі до публікації Камінська написала: "Такої кількості та різноманітності тюльпанів, нарцисів я ніколи не бачила". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Слава, ви прекрасні як ці квіти! Я вас обожнюю".

"Хороші фото".

"Там дуже красиво".

"Котики кохані".

"Гарне пальто".

"Краса!".

"Яка краса. Діти та квіти".

"Чудовий парк, була тут також".

"Неймовірна краса".

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