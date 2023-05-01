Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська , яка з початку війни виїхала з дітьми до Нідерландів, часто радує свою аудиторію яскравими та жартівливими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася чарівними кадрами з маленькою дочкою Лаурою та сином Леонардом, із якими прийшла милуватися тюльпанами.
Як відомо, Нідерланди славляться своїм цвітінням тюльпанів, туди навесні їдуть мільйони туристів помилуватися неймовірною красою. Схоже, живучи в цій країні зараз, Слава вирішила показати дітям цю красу, і всі вони разом вирушили дивитися на тюльпани та нарциси. На знімках співачка показала і себе з дітьми та різновиди квітів, які вони там побачили.
У підписі до публікації Камінська написала: "Такої кількості та різноманітності тюльпанів, нарцисів я ніколи не бачила". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
Даніель Салем розповів про дуже важливу людину в житті: "Один за одного готові життя віддати"
Новий ракетний удар, що відомо на зараз: вибухи, червоне небо від пожежі і понівечене житло
Тарифи на газ, воду та електрику: що зміниться у платіжках українців з 1 травня
Названо варіанти подій у разі, якщо Україна не відвоює свої території до кінця року: "Можемо опинитися на порозі нової війни"
Переговори між Україною та Росією експерт оцінив реальність: "Спочатку треба дочекатися..."
"Слава, ви прекрасні як ці квіти! Я вас обожнюю".
"Хороші фото".
"Там дуже красиво".
"Котики кохані".
"Гарне пальто".
"Краса!".
"Яка краса. Діти та квіти".
"Чудовий парк, була тут також".
"Неймовірна краса".
Нагадаємо, "Був час, коли…": Денисенко з "Кріпосної" показала, як син стає схожим на батька-військового.
Як повідомляла Politeka, "Вогник, який запалив моє серце": Гвоздьова розповіла, як побувала на дитячому конкурсі танців.
Також Politeka писала, що "Майстер Шеф" Клопотенко поділився рецептом пирога для лінивих: знадобиться лише чотири інгредієнти.