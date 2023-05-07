Пара українських телеведучих Юрій Горбунов та Катя Осадча виховують двох маленьких синів, а також увесь свій вільний час проводять разом. 6 травня віруючі відзначають День святого Юрія Змієборця. Цього дня святкують іменини усі чоловіки з ім'ям Юрій. Цього дня ведуча вирішила привітати чоловіка та опублікувала милий пост в Інстаграм.
Пара постановки на фото посеред кухні. Парочка зробила романтичне фото біля обіднього столу. Ведуча позує у простій білій футболці, а Юрій у чорному лонгсліві. Катя Осадча обняла чоловіка і ніжно поцілувала, а він зробив те саме у відповідь.
"Юро, батько наш, з Днем ангела! Нехай ангел зберігає і завжди буде поруч. Люблю тебе. І нехай береже ангел охоронець усіх Юріїв, Георгіїв та всіх хто сьогодні має свої іменини!", - підписала фото Катя Осадча.
Телеведуча також додала, що фото було зроблено їхнім старшим сином Іваном. Юрій Горбунов відповів на привітання дружини: "Дякую кохана!".
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Користувачі мережі невтомно писали компліменти і раділи за них:
"Вітаю, який Іван молодчина, ви найкращі, пишаємося такими українцями", "Вітаємо, ми любимо всіх Горбунових", "Щаслива родина! Крута сім'я!", "Щастя і любові вам! Які ви красиві! Красива сім'я!", "Солодка парочка. Красиві та талановиті люди гарні!".
Нагадаємо, що Катя Осадча збиралася на роботу без світла й води та показала, що з цього вийшло.
Як повідомляла Politeka, Осадча розповіла про дивні тортури росіян.
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