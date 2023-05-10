Популярний український комік, актор та зірка "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародував Зеленського у концертах "Вечірнього кварталу", а тепер почав робити влучні пародії на росіян і все, що пов'язане з цією темою. Так, цього разу Юрій Великий опублікував у своєму Instagram та на ютуб-каналі відео, в якому спародував Кадирова, який звертається до Пригожина з пропозицією підмінити його у Бахмуті.

"Після того, як Євген Пригожин заявив, що збирається вийти з Бахмута, йому терміново на допомогу пообіцяв прийти голова "тіктоківських" формувань Кадиров. Зокрема, він записав кілька відеозвернень до Пригожина, в яких заявив, що готовий його там підмінити. Але при цьому не забув поскаржитися на те, що Пригожин залишив йому найважчу ділянку. Ну що ж, побачимо, коли приїдуть його тіктокери і чи приїдуть взагалі?", - написав Юрій Великий у підписі до свого відео на ютуб.

Треба сказати, що це не перша пародія коміка на Кадирова, і щоразу він вражає глядачів своєю дотепністю та схожістю на персонажа російських тік-ток військ. Шанувальники з різних країн світами тут не пройшли повз і тут же почали коментувати нове відео, яке виклав Юрій Великий:

"Як же ці пародії хороші. Там немає матів чи образ націй та релігій. Щоразу після перегляду відео від Юрія стає спокійніше".

"Це не просто пародія, це ціла комедія! Супер!"

"Немає межі досконалості! Багатоликий наш Юрій Великий, дякую".

"Я не можу, просто розриває від сміху. Дін Дон у Юриному виконанні це щось".

"Як завжди, класно! Юрій краще каже, ніж той, кого він пародіює".

"Як завжди, очманіти! Ну хіба можна так сміятися на ніч дивлячись. Вже не вистачає епітетів для похвали! Подальших успіхів!".

"Найкрасивіша пародія! Смішно і дотепно! Дякую, Юра, за гарний настрій, який ти даруєш нам завжди".

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