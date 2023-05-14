Дочка Олі Полякової Маша показала себе у незвичайному образі. 18-річна красуня опублікувала фотографії у своєму блозі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Без підпису, та ще й без матюка, все як любите", написала дочка Олі Полякової.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі доньці Полякової:

"Королева ночі";

"Красива дівчинка";

"Маша, ну прямий Амейзін, інакше не скажеш";

"На 2 фото дуже схожа на Маму";

"Шикарні стегна!".

Варто зазначити, Маша Полякова – донька співачки Олі Полякової, якій нещодавно виповнилося 18 років. Маша пішла стопами мами і стала співачкою і навіть заснувала панк-рок гурт. А торік донька Олі Полякової вирушила на навчання до Лондона, де перебуває і зараз. Не забуває Маша і про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим. А нещодавно зірка поділилася своїми фото.

"Ну, от і 18 років. Коли почалася війна, мені було 16 і тоді мій світ перекинувся, як і у всіх українців. Бажати сьогодні можна тільки одне і це перемоги. Я ніколи не думала, що святкуватиму своє свято без батьків, не вдома, не у своїй країні, але це так. Ніколи не могла подумати, що буду студентом в Англії і житиму в лондонському гуртожитку, і ніколи не думала, що так сумуватиму за домом, своєю батьківщиною", - написала дочка Олі Полякової.

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