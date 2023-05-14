На своїй сторінці в Instagram Олександр Педан привітав усіх мам України з Днем матері та показав родинне фото. Валентина Педан виростила трьох синів: у ведучого є двоє старших братів Андрій та Віталій.

"Мама - найдорожча людина в житті кожної людини, яка завжди підтримуватиме свою дитину, навіть якщо "малюку" вже більше 30 років 😉 На початку війни ми з сімʼєю кілька місяців провели у моєї мами. Так часто ми не бачились останні років 20. Саме тому намагався запамʼятати кожен момент, проведений разом", — пише Олександр Педан під рідкіною світлиною з мамою та братами.

Ведучий із родиною започаткували нову сімейну традицію - прокидались, варили каву, смакували разом з мамою, а вже тоді розбігались кожен по своїх справах.

"Ранкова кава з мамою - це дещо неймовірне. Незважаючи на свій дорослий вік, продовжую переймати все найкраще від моєї мами. Вона дуже спокійна. Власне, все життя вчуся в неї максимально врівноважено реагувати на стресові ситуації", — наголосив Олександр Педан.

Олександр Педан також додав, що увага і любов, які він отримував саме від мами протягом всього дитинства, допомогли йому стати тим, ким наразі є: "Вона завжди додавала мені впевненості. Зараз я так само намагаюсь передавати її своїм дітям".

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