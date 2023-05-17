Популярна українська співачка Анна Трінчер, яка з початку війни залишається в Україні, а нещодавно заявила про перший сольний тур українськими містами, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу Анна Трінчер показала нескромне відео, яким розбурхала фанатів.

Як видно, у новому ролику Анну Трінчер знято в темній кімнаті з одним джерелом білого світла. Перед камерою артистка з'явилася в розкішній чорній сукні з пікантними вирізами, яка разом із екстравагантними позами підкреслює апетитні принади та вигини тіла. Волосся Ганна Трінчер зібрала в акуратний хвіст, а на її обличчі яскравий макіяж, вона кидає важкі погляди в камеру.

У підписі до публікації Анна Трінчер написала: "Яка я вам подобаюсь більше: жіноча/чи розслаблена?" Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Дуже хороша".

"Еталон жіночої краси та звабливості, це підпал".

"Мені більше подобається з розпущеним волоссям".

"Жіноча, просто пожежа".

"Боже, яка краса".

"Тобі так їде довга сукня".

"Вам дуже підходить посмішка, тож усміхайся частіше".

"Анна, ви вогонь, такий образ крутий".

"Я в шоці, дуже гарна".

"Розслаблена та жіночна!".

"Дівчина, ви звідки?".

"Як завжди, неймовірна".

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