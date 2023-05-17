Популярна українська співачка Анна Трінчер, яка з початку війни залишається в Україні, а нещодавно заявила про перший сольний тур українськими містами, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу Анна Трінчер показала нескромне відео, яким розбурхала фанатів.
Як видно, у новому ролику Анну Трінчер знято в темній кімнаті з одним джерелом білого світла. Перед камерою артистка з'явилася в розкішній чорній сукні з пікантними вирізами, яка разом із екстравагантними позами підкреслює апетитні принади та вигини тіла. Волосся Ганна Трінчер зібрала в акуратний хвіст, а на її обличчі яскравий макіяж, вона кидає важкі погляди в камеру.
У підписі до публікації Анна Трінчер написала: "Яка я вам подобаюсь більше: жіноча/чи розслаблена?" Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
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"Дуже хороша".
"Еталон жіночої краси та звабливості, це підпал".
"Мені більше подобається з розпущеним волоссям".
"Жіноча, просто пожежа".
"Боже, яка краса".
"Тобі так їде довга сукня".
"Вам дуже підходить посмішка, тож усміхайся частіше".
"Анна, ви вогонь, такий образ крутий".
"Я в шоці, дуже гарна".
"Розслаблена та жіночна!".
"Дівчина, ви звідки?".
"Як завжди, неймовірна".
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