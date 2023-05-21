Українська актриса Ганна Кошмал порадила дієву практику, як заспокоїтися під час повітряної тривоги та після неї.

Українська актриса Ганна Кошмал, яка стала популярною завдяки ролі Жені у серіалі "Свати", часто дає поради щодо догляду за собою. До того ж вона займається його і може дати кілька порад з цього приводу. Кілька годин у своїх Інстаграм-Сторіз Ганна Кошмал поділилася, що з йоги допомагає їй заспокоїтись після нічних обстрілів.

З березня російська федерація активізувала обстріл України. Як і багато українців Ганна Кошмал вночі не спить, адже обстріли відбуваються саме в цей час доби і доводиться вставати з ліжка, йти у притулок.

Після важкої ночі, коли чуються звуки пострілів, збивають ракети зовсім поруч і горить сусідній будинок, акторці важко прийти до тями. Допомагає їй у цьому лише медитація.

Ганна Кошмал розповіла, що це працює, як перевантаження мозку та нервової системи, їх очищення. Головний інструмент медитації – це увага.

"Принцип простий, варто зосередитися і тримати увагу на диханні, все відпустити, ні про що не думати. Бажано в зручному положенні і із заплющеними очима, щоб дати сигнал нервовій системі що час заспокоїтися. Вгамувати думки і залишатися в порожнечі хвилин 10-20. Якщо не викидати сміття, воно починає гнити і погано пахне. Тому допомагайте собі та викидайте сміття з голови", - зазначила Ганна Кошмал.

Останні новини України:

Нагадаємо, Анна Кошмал зі "Сватів" показала ідеальну розминку після поїзда.

Як повідомляла Politeka, Анна Кошмал зі "Сватів" потішила українців фотографіями з Одеси.

Також Politeka писала, що зірка "Сватів" Анна Кошмал чесно показала, як важко працює, щоб мати гарну фігуру.