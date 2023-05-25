Популярна українська Анна Кошмал, яка була зіркою серіалу "Свати", а зараз активно грає в театрі та багато гастролює, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці Instagram. Так, цього разу Анна Кошмал виклала в мережі чарівне фото з квіткою та написала пронизливі слова.

Як видно, на новій фотографії Анна Кошмал зображена на прогулянці серед весняних квітів, і в руці тримає пишну квітку. Перед камерою артистка з'явилася у стильній бежевій курточці з капюшоном. Волосся Анна Кошмал недбало зібрала на потилиці, а на її обличчі немає макіяжу, тільки мрійливий вираз.

У підписі до публікації Анна Кошмал написала зворушливі пронизливі слова: "В мені стільки любові, що будь-який страх розібʼється. Я існую, мов хвилі океану, мов подих вітру. Пливу, літаю, ходжу, слухаю. В мені стільки віри, цілющої та безумовної, що будь-яка брехня захлинеться. Співаю, заживаю, мрію і впевнено крокую. В мені стільки болю, що будь-який ворог не встоїть. Кричу, тримаюсь, міцнію, набиваю кишені досвідом. В мені стільки натхнення, що будь-який розпач тікає. Будую, вимальовую, відточую, долаю, приймаю, нічого не чекаю… живу".

Українці не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Ви така красива, хочу бути схожою на вас".

"Боже, які витончені слова".

"Які слова".

"Так глибоко і так сильно".

"Ви дивовижна!".

"Як життєво. Кожне слово, підтримка. Дякую!".

"Ви дуже гарна".

"Як відгукується! Дякую!".

"А слова які - в саме серце".

"Дуже хороша! Ви мене надихаєте!".

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