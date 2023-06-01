Зірка "Орел та Решка" Мішель Андраде показала нове відео зі своєю подружкою. Зірка опублікувала кадри у своєму ТікТок, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. На відео можна побачити, як зірка пустилася в танок із подружкою Олею. При цьому у неї зі штанів виднілися трусики, що не всі схвалили українці.

"Зустріла русалочку на вулиці", - написала зірка "Орел і Решка" Мішель Андраде.

Фанати поставили тисячі лайків під публікацією та написали коментарі зірці "Орел і Решка" Мішель Андраде:

"Красуні",

"Русалочка і покахонтас",

"Такі красуні",

"Мішель, можна бути вашим котом?",

"Мішель красуня",

"Привіт, ти просто супер класна"

"Одну мене збентежило, що в неї так видно труси?",

"Труси на плечі треба",

"Не люблю Олю".

Варто зазначити, що зірка "Орел і Решка" Мішель Андраде - успішна українська співачка, яку продюсував Потап. Але кілька років тому артистка пішла із продюсерського центру, заявшись сама своєю кар'єрою. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А на момент вторгнення перебувала у Португалі, де одразу ж вийшла на антивоєнний мітинг.

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