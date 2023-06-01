Зірка "Орел та Решка" Мішель Андраде показала нове відео зі своєю подружкою. Зірка опублікувала кадри у своєму ТікТок, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. На відео можна побачити, як зірка пустилася в танок із подружкою Олею. При цьому у неї зі штанів виднілися трусики, що не всі схвалили українці.
"Зустріла русалочку на вулиці", - написала зірка "Орел і Решка" Мішель Андраде.
Фанати поставили тисячі лайків під публікацією та написали коментарі зірці "Орел і Решка" Мішель Андраде:
"Красуні",
"Танцювали, як українці": Данилко показав британський шоу-балет у вишиванках, з яким виходив на сцену Євробачення
У росії вже готуються до капітуляції, Путін стане непотрібним: експерт розповів подробиці змови
У київському метро трагічна НП, потяги зупинилися: що відомо
ЗСУ атакують, лігво окупантів злетіло в повітря: "Тут розміщувалися..."
Нові вибухи гримлять під Москвою, піднімаються клуби диму: "Це взагалі удар нижче пояса"
"Русалочка і покахонтас",
"Такі красуні",
"Мішель, можна бути вашим котом?",
"Мішель красуня",
"Привіт, ти просто супер класна"
"Одну мене збентежило, що в неї так видно труси?",
"Труси на плечі треба",
"Не люблю Олю".
Варто зазначити, що зірка "Орел і Решка" Мішель Андраде - успішна українська співачка, яку продюсував Потап. Але кілька років тому артистка пішла із продюсерського центру, заявшись сама своєю кар'єрою. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А на момент вторгнення перебувала у Португалі, де одразу ж вийшла на антивоєнний мітинг.
Останні новини України:
Нагадаємо, Андраде з "Орла та Решки" перелякала кадрами з побитим обличчям
А ще Politeka повідомляла, що Ліда Лі з Андраді та Огневич засвітилася у новому телепроекті.
Також Politeka писала, що Андраде з "Орла та Решки" заінтригувала шанувальників радісною новиною