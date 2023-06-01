Популярна українська блогерка та журналістка Раміна Есхакзай , яка в минулому була нареченою виконавця Віталія Козловського, потрапила у конфліктну ситуацію біля дороги. Рамін не тільки не дали нормально розібратися з евакуацією її авто, але ще й один п'яний чоловік почав всіляко принижувати і ображати її.

«Оскільки я чесно, додаю фото свого порушення. Так, я побачила знак платного паркування, але припаркувалася дуже близько до пішохідної зони. Не помітила, тепер уважніше. За це сплатила штраф взагалі без запитань.

Час повітряна тривога, час евакуації. Усе зафіксовано. Ми йшли до укриття, але хотіли покласти речі в машину, але машину забрали. Порушувати правила – це погано. За порушення кожен має платити штраф, але забирати авто під час повітряної тривоги – це також порушення. Але більше нас усіх не прав той чувак з відео, тупо пристав» - обурилася Раміна.

Вона представила кадри того, як під час тривоги забирають її машину, поки «бухе диво намагається самоствердитися»:

«Неприємно. Поки одні віддають життя, інші поводяться у найкращих традиціях "нових росіян"» - зауважила Раміна.

У мережі були вкрай обурені безкультурною поведінкою хамовитого чоловіка:

«Дурний. Він не знає, на кого напав 😄. Незабаром у прямому ефірі вибачатиметься)); Противне кацапське чмо....і це не помилка....і не друкарська помилка; Таке бидло - відразу на передову; Раміна чувак просто не знав до кого дзьоб відкриває 😂ти ж його з гі*ном змішаєш;

П'яне з ранку типу мажор! Багато хто пише, що на фронт, а з такого там толку не буде! Кого він зможе захистити? Боже, що це таке? Цей випадок такої поведінки, хамства, неповаги не можна залишати без уваги! Що це за царки?».

Останні новини України:

Напомним, "Это невероятно": Вакарчук показал, как люди пришли на его концерт с необычным атрибутом.

Как сообщала Politeka, "Какая кокетка": Астафьева в женственном образе искусила новой фотосессией.

Также Politeka писала, что "Это уже не проблема": "Холостяк" Добрынин при полном параде показал, в какую неприятность попал.