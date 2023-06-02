Дружина зірки "Квартал 95" Юрія Ткача показала як довелося спати в ніч на свято день захисту дітей. Вікторія показала фото у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Тривога. Вибухи. На вулиці якісь крики людей. Кричать сигналізації автомобілів", - написала дружина зірки "Квартал 95" Юрія Ткача.

А Ліза притискає до себе Бусю і каже: Нічого Буська, голосно, але ми живі. Це головне". Невже про це повинні думати наші діти? Ненавиджу той клятий російський світ", - продовжила дружина зірки "Квартал 95" Юрія Ткача.

"Просто немає слів, сьогодні день дітей. З днем ​​дітей нас усіх. Таке дитинство наших дітей і на жаль ось таке", - підсумувала дружина зірки "Квартал 95" Юрія Ткача, показуючи свою дитину, а також новини про загиблих дітей.

"За попередньою інформацією рятувальників, у Деснянському районі виявлено трьох загиблих, з них двоє дітей, а також четверо постраждалих. Загалом у Деснянському та Дніпровському районах медики госпіталізували п'ятьох постраждалих", - йшлося в новини про ранкові обстріли окупантів по столиці України - Києву.

Останні новини України:

Нагадаємо, Юрій Ткач із "Квартал 95" поділився з українцями трагічною звісткою

А ще Politeka повідомляла, що дружина Ткача з "Квартал 95" показала дочку, що підросла.

Також Politeka писала, що дружина Ткача із "Квартал 95" насмішила українців жартом про дітей