Популярна українська актриса, зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко , чоловік якої актор Андрій Федінчик зараз служить у ЗСУ, не так часто розповідає про сім'ю і намагається ділитися позитивною інформацією. Проте цього разу артистка з болем повідомила про трагедію у їхній родині.

Денисенко поділилася трагічною новиною про смерть свекра, Григорія Опанасовича Фединчика, батька її чоловіка, актора Андрія Фединчика. Наталка повідомила, що вони дізналися про тяжкий стан свекра після свята Великодня.

Актриса висловила своє співчуття з приводу цієї великої втрати для їхньої сім'ї та наголосила, що жити, знаючи, що близька людина вмирає, дуже важко. Вона висловила свої співчуття чоловікові та його сім'ї, а також побажала спокій, що пішов свекру.

Наталка Денисенко зазначила, що її свекр завжди був для неї опорою та близьким родичем, і його підтримка та поради були дуже важливими. Вона описала його як світлої, життєрадісної та позитивної людини. Актриса поділилася, що їй дуже не вистачатиме його присутності і що його відхід є величезною втратою для всіх.

"Хочу, щоб він залишився в пам'яті, таким як на фото, тому що він таким і був... Це була така світла, весела і позитивна людина! Людина, яка мене підтримувала і втішала, чоловік якої дуже не вистачатиме! Величезна втрата для нас … Ми дуже сумуватимемо! Відпочивай зі світом" - написала Денисенко.

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