NAVKA висловила глибоку тривогу та стурбованість, розповівши про те, як вода з водосховища неухильно захльостує узбережжя.

NAVKA, українська співачка, розповіла своїм шанувальникам про страшну трагедію, пов'язану з вибухом Каховської ГЕС, і поділилася жахливими подробицями того, що відбувається.

Виявилося, що її чоловік, котрий служить у Збройних Силах України, перебуває прямо в епіцентрі подій. NAVKA опублікувала відео, зняте батальйоном свого чоловіка на Херсонщині, де зараз відбувається евакуація.

Вона висловила свою глибоку тривогу та стурбованість, розповівши про те, як вода з водосховища неухильно захльостує узбережжя і знищує все на своєму шляху.

NAVKA підкреслила, що ця трагедія має величезні наслідки для сотень тисяч людей, які назавжди втратили свої будинки, дитинство, спогади про радісні моменти, такі як смак яблук із бабусі. Вона зазначила, що втрачено особисту історію, яку можна було торкнутися, відчути і пережити, і тепер ці історії залишаться лише в головах людей, у книгах та піснях.

"Це відео знято з позицій мого чоловіка... До речі, це його рідна земля...", - написала NAVKA.

Виконавиця висловила надію на успішну евакуацію всіх людей та побажала, щоб ніхто не зіткнувся з небезпекою, такою як мінні поля, якими усіяно сотні гектарів української землі та дороги, коли вони втекли у листопаді 2022 року.

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