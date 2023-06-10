У сім'ї української актриси Наталки Денисенко сталося горе, після чого кілька днів вона мовчала.

Популярна українська актриса, зірка серіалу "Фортечна" Наталка Денисенко , чоловік якої актор Андрій Федінчик зараз служить у ЗСУ, вперше за кілька днів вийшла на зв'язок після трагічної новини.

Українська актриса Наталка Денисенко повернулася до соціальних мереж після тяжкої втрати у своїй родині. Вона повідомила про смерть свого свекра, батька свого чоловіка, актора Андрія Федінчика. Наталка поділилася деталями прощання з близькою людиною та висловила свій біль та горе.

Наталка також розповіла, що у стресовій ситуації вона змогла зібратися та допомогти чоловіку організувати все необхідне. У ці дні вона почувала себе зосередженою, але зараз вона усвідомлює, що втратила чинність.

Вона зізналася, що її психіка справлялася зі стресом під час організації похорону та поминання, але зараз вона відчуває виснаження та втрату сил. Наталка підтримувала чоловіка і надавала йому допомогу в цей складний період, але зараз вона усвідомлює, що їй необхідно відновитись і взяти час для себе.

"Я була відсутня в соціальних мережах кілька днів. Фотографії зроблені вчора ввечері після похорону і поминання, але сьогодні я все ще почуваюся змученою. Пішов з життя мій свекор, батько Андрія... Ми знали, що його догляд неминучий, але все одно дуже важко розлучатися... Я дуже його любила", – висловилася Денисенко.

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