Зірка "Орел і Решка" Мішель Андраде поділилася емоційним відео в Інстаграм та Ютуб, яким хотіла донести свої головні переживання перед українцями. Для цього артистка представила також кадри з ДТП, яка була створена спеціально для нової композиції та кліпу.

Мішель представила свою нову пісню "Na Samoti", яка стає музичною подорожжю до самопізнання, закликаючи нас звернутися до себе і відшукати істину в собі. Ця композиція уособлює силу самоаналізу та внутрішнього пошуку.

У відеокліпі Мішель Андраде занурюється у світ нічного міста, осідлавши мотоцикл і впораючись із дощем, що символізує складнощі та випробування на нашому шляху.

Під час подорожі відбувається вражаюча аварія, яка відбиває життєві перепони та проблеми, здатні пошкодити нашу душу. У серці співачки виникає дірка, що символізує порожнечу, втрату та біль, але через неї проникає проблиск світла.

«Ти можеш поділитися своїм болем, і для тебе завжди знайдуться ті ж самі слова підтримки, ті самі теплі обійми, той самий теплий погляд і гаряче серце, яке готове вислухати тебе, без засудження, без оцінки.

По собі знаю, як важко іноді буває Na Samoti і як важко іноді відкриватися людям чи навіть своїм близьким. Нам здається, що нас не зрозуміють чи нас засудять, і мені дуже хотілося б у такі часи бути підтримкою для вас», - висловилася Андраде під відео.

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