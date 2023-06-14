Зірка "Орел і Решка" Мішель Андраде поділилася емоційним відео в Інстаграм та Ютуб, яким хотіла донести свої головні переживання перед українцями. Для цього артистка представила також кадри з ДТП, яка була створена спеціально для нової композиції та кліпу.
Мішель представила свою нову пісню "Na Samoti", яка стає музичною подорожжю до самопізнання, закликаючи нас звернутися до себе і відшукати істину в собі. Ця композиція уособлює силу самоаналізу та внутрішнього пошуку.
У відеокліпі Мішель Андраде занурюється у світ нічного міста, осідлавши мотоцикл і впораючись із дощем, що символізує складнощі та випробування на нашому шляху.
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Під час подорожі відбувається вражаюча аварія, яка відбиває життєві перепони та проблеми, здатні пошкодити нашу душу. У серці співачки виникає дірка, що символізує порожнечу, втрату та біль, але через неї проникає проблиск світла.
«Ти можеш поділитися своїм болем, і для тебе завжди знайдуться ті ж самі слова підтримки, ті самі теплі обійми, той самий теплий погляд і гаряче серце, яке готове вислухати тебе, без засудження, без оцінки.
По собі знаю, як важко іноді буває Na Samoti і як важко іноді відкриватися людям чи навіть своїм близьким. Нам здається, що нас не зрозуміють чи нас засудять, і мені дуже хотілося б у такі часи бути підтримкою для вас», - висловилася Андраде під відео.
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