І не посперечаєшся з цими словами

Волонтерка Маруся Звіробій своїми грубими висловлюваннями про президента України Володимира Зеленского зіграла на руку Кремлю

Днями Звіробій, відома за судовим позовом Зеленського проти неї, опинилася в епіцентрі гучного скандалу, пов'язаного з антисемітськими висловлюваннями і словами про розправу над його родиною.

Як повідомляє Politeka.net, скандальну заяву Звіробій прокоментував український журналіст і телеведучий Олесь Доній для Politeka on-line (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Я заходив на її сторінку Телеграм, Звіробій вже видалила скандальний пост, але ніяких вибачень і спростування просто немає. Тобто вона нічого не пояснила. Теоретично у кожного можна зламати пошту, але ми про це відразу заявляємо. У неї ж про це нічого немає, вона ніяк не пояснила своїх антисемистських висловлювань у бік президента України", - зазначив Доній.

Експерт акцентував увагу на тому, що опозиція до чинної влади - це абсолютно нормальне явище, воно є в кожній країні. Кожна людина має право підтримувати владу або стояти в опозиції. Але Звіробій вийшла за допустимі межі зі свїми антисемітськими заявами, виступаючи проти діючої влади в Україні. Тим самим вона зіграла на руку Путіна і Кремля.

"Антисемітські висловлювання засуджують у всіх країнах Європи і США. Коли ксенофобські настрої виявляються це може призвести до погіршення політичної та соціальної ситуації в Україні. У цьому зацікавлений і президент РФ Володимир Путін. Тобто, будь-який розкол в Україні за релігійною, мовною та політичною ознакою грає на руку Путіну", - заявив Доній.

Він попередив українців, що коли вони починають говорити на когось "недоукраїнець", "малорос" або закидати якісь звинувачення з боку етнічного походження - вони підіграють Путіну і Кремлю.

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