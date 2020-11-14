Активна позиція України щодо конфлікту в Нагірному Карабасі помилкова

Як інформує Politeka.net, таку думку озвучив економіст Юрій Атаманюк в інтерв'ю для Politeka online (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

"Це була не просто офіційна позиція, є непідтверджена інформація з приводу поставок зброї українською стороною через Туреччину в Азербайджан. Ми розуміємо значимість цієї поставки. Азербайджан - багата країна, Туреччина теж. Це - мілітаристські країни, у них є доступ до зброї і їм є де брати зброю. Якщо цей факт (постачання зброї Україною, – Ред.) підтвердиться, то всю дружню історію взаємин України з однією з країн, з якою у нас була спільна історія, можна перекреслити одним фактом", – заявив Атаманюк.

Також експерт вважає, що українські дипломати в даному конкретному випадку не допомагають Україні, а заважають нашій країні.

"Якщо був літак зі зброєю і була поставка 10-50 мільйонів доларів, то це нічого не вирішило для нашого бюджету кардинально і для ВПК теж. Правда у кожного своя. Ми повинні відповідально думати про тих людей (з Вірменії та Азербайджану, – Ред.), які знаходяться в Україні. Щоб не спровокувати тут етнічні розбірки між ними, теракти і проблеми. Ми не повинні втрачати обидві країни, які для нас важливі і дороги, вони – наші брати. Тому, дипломатична риторика повинна бути виключно миротворчою: сядьде за стіл переговорів і в рамках світового законодавства в правовому полі вирішіть свої проблеми", – додав Юрій Атаманюк.

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