Кримський міст допоможе Володимиру Путіну перекинути на півострів більше солдатів і бойової техніки

Відкриття залізничної частини перетворило переправу через Керченську протоку в стратегічний військовий об'єкт. Про це експерти повідомили виданню "Сьогодні".

23 грудня російський президент Володимир Путін особисто проїхався на рейковому автобусі, який запустили між Кримом і РФ. Глава країни-агресора виїхав з півострова у бік Краснодарського краю. Його подорож зняли на відео і показали в російських ЗМІ.

Військовий експерт Олег Старих припустив, що залізну дорогу в Крим провели у військових цілях. Цього транспорту росіяни надавали велике значення в усі часи, починаючи з Російської імперії.

"У Збройних силах РФ навіть є такий рід військ, як залізничні війська. В Україні вони теж, до речі, були до початку 2000-х, потім їх перетворили в Державну спеціальну службу транспорту і передали у підпорядкування Мінтрансу. Кілька років тому служба знову була перепідпорядкована Міноборони", - зазначив аналітик.

Олег Старих зазначив, що російські військові досі покладаються на залізницю. Адже перевезення по рейках обходяться дешевше і швидше, ніж на автомобілях.

"Залізницею перекидаються війська з одного округу в інший, плани передислокації військ завжди враховують наявність або відсутність залізничного сполучення між вихідною і кінцевою точкою", - підкреслив експерт.

Таку ж думку поділяє координатор групи "Інформаційне опір" Костянтин Машовець. За його словами, тепер окупаційним військам буде зручніше добиратися до Криму:

"Міст здатний забезпечити істотне скорочення плеча підвезення. А тому логістика постачання кримської військової угруповання суттєво покращиться. Також цей міст підвищує мобільність і маневреність угруповання, дає можливість оперативно перекидати війська".

Костянтин Машовець додав, що до відкриття залізничного сполучення солдатів і припаси доводилося доставляти в Крим на поромах. Але поїзда значно скоротять час для їх перевезення. "Міст цілком можна назвати не тільки цивільним об'єктом, але і військовим", – резюмував експерт.

Нагадаємо, в окупованому Криму припинили робити операції під наркозом.

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