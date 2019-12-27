Україна готується віддати Росії відвертих вбивць, які таким чином зможуть уникнути покарання

Як повідомляє Politeka, про це на своїй сторінці в Фейсбук написав політолог Андрій Смолій.

Він підкреслив, що йому, як і кожному патріоту своєї країни, хочеться, щоб захоплені Росією українці повернулися додому. У той же час він незадоволений тим, як організований обмін полоненими.

«Мені як українцю, просто огидно як нишком, в авральному режимі, закрито від суспільства проводять «термінові суди», де звільняють відвертих вбивць. Все це не має жодних правових підстав. І як би нам не хотілося б повернути наших людей, такого б не сталося ні в одній країні. Адже є процедури, є юридичні колізії. Тільки не у нас», - зазначив Смолій.

Він нагадав про те, що в рамках обміну полоненими з Росією Україна готується відпустити «беркутівців», які брали участь у розстрілі майданівців, харківських підривників і людей, які захоплювали адміністративні будівлі в Маріуполі.

«Всі вони знають, що ось-ось покинуть в'язниці і поїдуть на «заслужений відпочинок» в Росію», - підкреслив політолог.

Він розкритикував владу за надмірну поступливість.

«Тепер тут пахне «руським миром». Він відчувається скрізь: в судах, державних установах, у Верховній Раді, на вулицях. «Руський мир» вже майже тут», - підсумував Смолій.

Раніше ми писали про те, що 29 грудня заплановано великий обмін полоненими між Україною і Російською Федерацією.

В рамках обміну Росія хоче забрати своїх – дітовбивць, катів беззбройних, терористів, зрадників, весь бруд «руського світу», який став «російською пеклом» на Донбасі.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав відомий український журналіст та громадський активіст Юрій Бутусов

«Україна звільняє і готує до обміну всіх злочинців, яких хоче отримати Росія, і ті, кого хотів би забрати Путін, і це красномовне викриття, хто насправді стоїть за усіма страшними злочинами останніх років», – підкреслює він

Нагадаємо, Путін поверне контроль над кордоном України, доля Донбасу вирішена.

Як повідомляла Politeka, масштабний обмін полоненими: імена вбивць, яких Україна видасть Росії.

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