Домогтися миру на Донбасі буде неможливо, якщо Володимир Зеленський і його команда продовжать теперішню політику

Потрібні великі зрушення для вирішення конфлікту. Про це заявив голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя", народний депутат Віктор Медведчук в інтерв'ю телеканалам "112 Україна", NewsOne, ZIK та "Інтер".

Так, відповідаючи на питання про перспективу "нормандської зустрічі" у квітні, політик повідомив, що якщо не буде зрушень у реалізації попередніх домовленостей, то підстав для такої зустрічі може і не виникнути.

"Коли ви питаєте, з приводу зустрічі в квітні, то моя точка зору: якщо не буде зрушень у реалізації того, що записано в комюніке, навряд чи з'являться підстави для такої зустрічі. Але вже є офіційна позиція МЗС Росії, опублікована буквально днями: два місяці минуло, а жоден з пунктів комюніке в Парижі, прийнятих рішеннями глав держав, не реалізований. Більш того – не видно навіть спрямованості такої реалізації. Я ж навів приклад з нашим законом не марно. Навіщо ж ви приймаєте закон про зміну тільки терміну дії (особливого статусу Донбасу, - ред.), якщо є формула Штайнмаєра, яку ми, вибачте за вираз, просто вписали в закон у вигляді зміни, і подали на розгляд. Але це не підходить", - зауважив Медведчук.

При цьому він уточнив, кому це не підходить. "Це фракція "Слуга народу", пана Зеленського. Це не підходить пану Зеленському? Так, однозначно. Висновок є безальтернативним, безапеляційним. Це, дійсно, команді Зеленського не підходить. Якщо це не підходить, то про які зустрічі може йти мова? Якщо це не підходить, то яким чином можна досягти миру? Більш того, на сьогоднішній день я абсолютно впевнений, що якщо не зміниться політика пана Зеленського та його команди у питанні мирного врегулювання – миру в Україні та на Донбасі не буде. Це моє тверде переконання, і я можу його аргументувати, в тому числі і тими обставинами, які я навів, відповідаючи на ваше питання", - повідомив політик.