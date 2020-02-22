Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що не бачить нічого поганого в тому, що брав участь у шоу «Битва екстрасенсів»

Про це народний депутат заявив в коментарі каналу ZiK, передає Рoliteka.net. За словами Арахамії, він погодився взяти участь у шоу з цікавості. Крім цього, він хотів перевірити, хто з його друзів і близьких дивиться «Битву екстрасенсів».

«Я не знаю, чому це викликало такий резонанс. Це ж публічна інформація, відкрита була. Був сюжет десь півтора чи два роки тому», - пояснив нардеп.

Арахамія розповів, що не розповідав нікому про зйомки. Але після виходу передачі в ефір сотні друзів, які за інших обставин навряд чи б зізналися, що дивляться це шоу, заявили йому, що бачили його по телевізору. Нардеп заявив, що зараз точно не погодився б на таку авантюру.

Нагадаємо, що днями в мережі спливло відео за 2018 рік, на якому Арахамія є гостем на шоу «Битва екстрасенсів». Нардеп був серед п'ятьох осіб, серед яких екстрасенси повинні були знайти мільйонера. Саме Арахамія був мільйонером. До речі, представився він на передачі як Девід Браун.

Зазначимо, що скандал з Арахамією спалахнув після заяви міністра культури Володимира Бородянського про те, що шоу "Битва екстрасенсів" допомогло поліції розкрити безліч кримінальних справ. Як відомо, до міністерського поста Бородянський очолював канал СТБ, на якому виходило це шоу.

Бородянський зазначив, що сам він не є сильно віруючою людиною, але бачив, як завдяки екстрасенсам на волю виходили невинно засуджені люди.

Нагадаємо, що Арахамію спіймали на небезпечному порушенні, відповідь вразила: «Я вибачаюся...».

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