"Скільки себе пам'ятаю – мене звільняють"

Олексій Гончарук прокоментував чутки про своє майбутнє звільнення і розповів, чи готовий вибачитися за космічні зарплати своїх міністрів

Тема можливого звільнення прем'єр-міністра України спливла під час брифінгу після засідання Кабміну в середу, 26 лютого (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). За словами Гончарука, він не обговорював це питання з президентом, тому найближчим часом його звільнення чекати не варто.

«Я скільки себе пам'ятаю – мене звільняють. Уряд працює в звичайному режимі. Для мене звична поява подібної інформації в ЗМІ. Ніяких заяв я не писав, з президентом подібних тим не обговорював», - підкреслив прем'єр.

При цьому він визнав, що зустрічався з Сергієм Тігіпком, який, за повідомленнями ЗМІ, може зайняти його місце.

«Пана Тігіпка я бачив, я з ним зустрічався, як і з багатьма іншими. Я за останній місяць подивився близько 20 осіб. Нам потрібно посилення радниками, можливо, на якусь посаду в уряді», - зазначив Гончарук.

Крім того, під час брифінгу у прем'єра поцікавилися, чи готовий він вибачитися перед українцями за нові тарифи і непомірно високі зарплати своїх міністрів. Однак, Гончарук не удостоїв присутніх серйозною відповіддю, вирішивши пожартувати.

«При звільненні років через 10 буду знати, що говорити», - заявив прем'єр, натякнувши на те, що його звільнення доведеться чекати ще довго.

Також прем'єр висловився про можливу відставку Кабміну, зазначивши, що «іноді простіше звільнити всіх і набрати нових людей». За його словами, в даний момент Кабмін знаходиться «на фінальному етапі прийняття такого рішення». При цьому поки прем'єр не готовий повідомити, яким воно буде. За його словами, представники уряду розкажуть все українцям вже після прийняття рішення.

Раніше з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський вибирає заміну чинному главі Кабміну Олексію Гончаруку, крісло під яким почало хитатися ще наприкінці минулого року.

Стало відомо, що в даний час гарант активно проводить консультації з тим, щоб замінити главу уряду і ряд міністрів. У мережі обговорюють імена можливих кандидатів на місце Гончарука. Серед них міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко і колишні віце-прем'єр-міністри часів побіжного екс-президента Віктора Януковича - Валерій Хорошковський і Сергій Тігіпко.

Просто зараз підсумки за результатами засідання Кабінет Міністрів України. Gepostet von Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України am Mittwoch, 26. Februar 2020

Нагадаємо, новим прем'єром може стати чиновник часів Януковича, українці сказилися.

Як повідомляла Politeka, Гончарук після подвійних платіжок порадив торгувати зброєю і не тільки.

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