Президент України Володимир Зеленський сподівається на поліпшення відносин з Росією

Як передає Politeka.net, таку заяву він зробив в інтерв'ю британському виданню The Guardian.

За словами президента, потрібно боротися за родинні зв'язки між українцями і росіянами, які живуть поблизу кордону.

"Дивіться, це Росія, сусід. У багатьох - родинні зв'язки. Я вважаю, що тих, у кого родичі в Росії, хто живе у прикордонних областях і має дружні, професійні зв'язки, - за них треба боротися. Їх дуже легко може "качати" будь-яка інформаційна війна", - заявив президент.

Крім того, він допустив, що Україна і Росія зможуть стати партнерами.

"Мабуть, партнером Україна з Росією зможе бути, і я дійсно хотів би бути свідком цього - не через 100 років. Я хотів би це побачити. Тому що я впевнений, що більшість росіян не хоче, щоб була війна. Розумію, що з-за інформаційної хвилі, яка йде в Російській Федерації, відсоток людей, антиукраїнськи налаштованих, зростає. Але є покоління, яке народилося в 90-х роках, коли Україна і всі республіки Радянського Союзу стали незалежними державами. Ці люди взагалі не розуміють, що таке Радянський Союз", - уклав він.



Варто відзначити, що в тому ж інтерв'ю він заявив, що іноді хоче вішати людей, оскільки так буде швидше для проведення реформ та досягнення цілей.



Раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський розповів, що під час зустрічі з Путіним у них був контакт "очі в очі". Тоді йому здалося, що глава Росії його повністю зрозумів.

Нагадаємо, Зеленський не стримався і видав головну таємницю стосунків з Путіним.

Як повідомляла Politeka, Зеленський попередив Путіна про наслідки атаки на Україну.

Також Politeka писала, що Путін прийшов в сказ через Зеленського: "Конфлікт триває".