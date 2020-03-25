Позачергове засідання Верховної Ради тимчасово переноситься

Цю інформацію журналістам вже підтвердила заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Укрінформ.

Як відомо, на завтра, 26 березня, було заплановано позачергове засідання Верховної Ради, на якому мали розглянути "антикоронавірусні" закони.

За словами Кравчук, засідання, ймовірно, може відбутися вже в суботу, 28 березня.

"Чекаємо реєстрації законопроектів щодо протидії наслідків пандемії, також Кабінет міністрів готує зміни до бюджету", - пояснила заступник голови "Слуги народу".

Інший обізнаний співрозмовник в "Слуги народу" додав, що засідання Ради було перенесено через неготовність законопроектів.

"Бюджетні зміни ще не готові, два короновірусні закони не звели", - підкреслив він.

Один з керівників президентської фракції, у свою чергу, припустив, що засідання можуть призначити і на 27 березня.

"Станом на зараз Рада жодної пропозиції від Кабміну не отримувала. Є пропозиції від НБУ, є від Укрспирту спільно з Мінекономіки за спирту, але глобальних якихось речей ми від уряду так і не дочекалися", - розповів він у коментарі журналістам.

Раніше ми повідомляли, що Рада може ухвалити закон, що який дозволив би депутатам проводити засідання у форматі відеоконференції на час карантину, запровадженого через пандемію коронавіруса.

У законопроекті пропонується наділити нардепів правом вирішувати нагальні питання, пов'язані з протидією коронавирусной хвороби COVID 19, на засіданнях онлайн протягом 60 днів. Передбачається, що депутати будуть голосувати по одному і з візуалізацією.

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