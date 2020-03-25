Ідея створення в Україні двопалатного парламенту, до реалізації якої був ближче всього колишній президент Леонід Кучма, перетворилася на жалюгідну подобу при нинішньому гарантові Володимирі Зеленском

Була у більшості президентів України мрія - створити двопалатний парламент. І щоб у ньому, в нижній палаті пересічні депутати дискутували, сварилися й голосували, а у верхній палаті - поважні й багаті сенатори разом із Президентом рішення ухвалювали. Найближче до цієї президентської мрії був Кучма - він і Референдум з цього питання провів й проект Конституції запропонував, зазначає лідер Громадського Руху "Рідна країна" Микола Томенко.

Ющенко продовжив його справу й презентував вже власний варіант Конституції, де майже слово в слово переписано ідею двопалатного парламенту з нижньою Палатою депутатів, яка обирається від партій і верхньою - Сенатом, який обирається від регіонів. В Януковича про це мова йшла, але до реальної дії не дійшла.

І от нині бачимо, що без внесення змін до Конституції як Ющенко і без референдуму як Кучма - Зеленський створив при собі своєрідний сенат із олігархів. Він делегував олігархів в регіони, де ті мають свій бізнес і зв’язки, керувати Антикризовими штабами. Тобто очолити боротьбу з короновірусом, допомогти фінансами, людьми, одним словом стати сенаторами в американській моделі влади й комісаром в більшовицькій.

Отож, взялися за справу, точніше за області: Ярославський з Кернесом - Харківська; Косюк - Київська і Черкаська; Пінчук - Дніпропетровська; Веревський - Полтавська і Кіровоградська; Ахметов - Івано-Франківська, Львівська, Донецька і Луганська; Коломойський - Запорізька; Новинський - Херсонська, ; Палиця - Волинська; Ставніцер - Одеська, Герега - Хмельницька...Як на практиці це виглядає, бачимо у Харкові. Ярославський з Кернесом керують, а очільників ОДА, яких офіційно Президент призначив, не лише за керівників - за людей не вважають!

Отак, нинішня керівна ланка держави Зеленський-Єрмак-Шефір запропонувала на час карантину модель феодально -олігархічної України!

А були мільйони виборців, які мріяли бачити вищезгаданих олігархів у в‘язницях, а не в статусу регіональних комісарів-сенаторів. Та що там виборці, сам Зеленський обіцяв олігархів простими платниками податків зробити, а Косюка бідного за бюджетні мільярди взагалі ганьбою публічно затаврував!

А от як воно вийшло!

Бо президенти змінюються, а ідеологія "Гроші й влада - понад усе" залишилася незмінною.

П.С. У мене запитання до депутатів ВР, Уряду й керівників ОДА від Слуги Народу: то ви погодилися на те, щоб олігархи, які ще позавчора служили Януковичу, вчора Порошенку; а всі часи Незалежності - приватизовували, оптимізовували, виводили, вивозили й скуповували ...нині керували країною разом із вашим Зеленським?!