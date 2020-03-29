В мережі показали, як народний депутат Олександр Куницький зі «Слуги народу» поставив на місце колегу Миколу Тищенка

Як повідомляє Politeka, кадри були опубліковані на YouTube.

Так, інцидент стався під час засідання фракції в парламенті. Депутат Тищенко вирішив обговорити з Куніцьким, що той нібито зливає інсайдерську інформацію, хоча на камеру не прозвучало жодного аргументу.

При цьому депутат "підскочив" до Куницького знявши окуляри і медичну маску. На кадрах видно, як чиясь рука навіть намагається його відштовхнути від співрозмовника, щоб зберегти дистанцію між нардепами.

«Розкажи, куди мені йти? Що ти кашляєш? Одягни маску... Включи голову. Припини кричати. Ти, що думаєш, ти самий розумний... Вирішив виступити? Лижник, б**дь», - відповів він Тищенку.

У відповідь на це Тищенко почав звинувачувати Куницького, що він публікують інформацію в каналі «Темний лицар», але потім кинувши цю справу, вирішив піти. Однак колега наздогнав його і запропонував заглянути в свої соцмережі. Замість цього почув агресивні відповіді Тищенко, який порадив йому надіти маску.

«Маску одягни? Намордник одягни», - сказав йому нардеп.

До цього ми писали, що народний депутат Олександр Куницький зі "Слуги народу" заявив, що в уряді "думають" над новими схемами.

Про це Куницький повідомив у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук.

"Поки по всій країні карантин, Кабінет Міністрів думає над новими схемами кшталт "майданчиків Яценко". Крім схеми Міністерства інфраструктури з сертифікацією ГБО, до якої ми ще повернемося, є й інші", - повідомив політик, тим самим підтвердивши, що депутатам відома ситуація з монополізацією послуг сертифікації ГБО і подальшим подорожчанням. Правда, як обранці збираються боротися з цим свавіллям, ще неясно.

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