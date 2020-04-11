Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію з проханням повернути Уляну Супрун на посаду міністра охорони здоров'я



Як передає Politeka.net, відповідний текст був оприлюднена прес-службою президента.

Володимир Зеленський подякував усім, хто приєднався до цієї петиції.

"За активну громадянську позицію і розуміння необхідності продовження трансформації охорони здоров'я, особливо в цей надзвичайно складний для кожного з нас час, у зв'язку з пандемією", - зазначив він.

Глава держави нагадав, що постановою Верховної Ради України від 30 березня 2020 року міністром охорони здоров'я України призначений Максим Степанов.

Зеленський зазначив, що новий глава МОЗ пріоритетами у своїй діяльності визначив боротьбу з коронавірусом і продовження медичної реформи.

"Щодо продовження медичної реформи інформую, що з 1 квітня 2020 року в країні згідно з законом України від 19 жовтня 2017 року "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" стартувала програма медичних гарантій для всіх видів медичної допомоги", - зазначив Зеленський.

Раніше, голова правління Всеукраїнського лікарського товариства Костянтин Надутий заявив, що екс-міністр охорони здоров'я Уляна Супрун влаштувала серйозну підставу новому міністру охорони здоров'я.

За його словами, Супрун була послана в Україну без жодних підстав та компетентності, насправді ж вона лише виконувала зовнішні накази.

"Я б навіть не звертав увагу на прізвище Супрун - це просто лялька-маріонетка, яка виконувала чужі накази, її поставили в Україну, щоб керувати нашою системою охорону здоров'я без підстав і надії на те, що ця людина компетентна в тому, що робить. Вона - це зовнішнє управління, це бізнес інтереси інших країн в Україні. Бізнес-інтереси дуже прості - в Охороні здоров'я України крутяться 300 млн доларів, це великий шматок сала, яким можна нагодувати багато людей", - зазначив він.

Відзначить, що Уляна Супрун очолювала МОЗ з 1 серпня 2016 по 29 серпня 2019 року.

Нагадаємо, Юрій Романенко про скандал з Уляною Супрун і Маском

Як повідомляла Politeka, Співак пояснив, як новий глава Моз Степанов пішов по стопах Супрун

Також Politeka писала, що скандальна Супрун перейшла всі межі, мережа в люті















