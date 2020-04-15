Краще не порушувати

Володимир Зеленський підписав закон про посилення штрафів за підпал трави і забруднення повітря

На тлі масштабної лісової пожежі, яка підібралася впритул до Чорнобильської зони відчуження, влада вирішила посилити покарання за підпал трави в Україні. 15 квітня президент підписав указ, який передбачає появу більш суворих штрафів за такі порушення. Про це повідомили в Офісі президента.

«Закон посилює відповідальність за забруднення атмосферного повітря, знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, порушення вимог пожежної безпеки в лісах та самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків», - уточнюється в повідомленні ОП.

Згідно з законом в Україні запроваджуються такі штрафи:

За забруднення атмосферного повітря: 30 600 – 61 200 грн;

За знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу навколо населених пунктів, вздовж залізниць: від 91 800 до 153 тис. грн;

За порушення вимог пожежної безпеки в лісах: 1 530 – 15 300 грн;

За самовільне випалювання рослинності або її залишків: 3 060 – 21 420 грн.;

За самовільне випалювання рослинності або її залишків у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду: 6 120 – 30 600 грн.

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